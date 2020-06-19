Ачинского педофила приговорили к 23 годам тюрьмы

Суд вынес приговор педофилу из Ачинска. Жертвам маньяка было от 5 до 9 лет, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Он признан виновным в совершении 23 преступлений сексуального характера.

Установлено, что в течение трех лет – с 2015 по 2018 годы – 43-летний мужчина совращал мальчиков и девочек, пользуясь их беспомощностью и непониманием происходящего. О случившемся узнали родителей детей и обратились в правоохранительные органы. Суд приговорил мужчину к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также к ограничению свободы на 1 год 10 месяцев.