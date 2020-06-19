19 июня
Красноярск
погода +15 °C
69.62
 
€ 78.29
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Ачинского педофила приговорили к 23 годам тюрьмы

Главная Происшествия
Красноярск
09:35 19 Июня 2020
происшествия, ачинск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Суд вынес приговор педофилу из Ачинска. Жертвам маньяка было от 5 до 9 лет, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Он признан виновным в совершении 23 преступлений сексуального характера.

Установлено, что в течение трех лет – с 2015 по 2018 годы – 43-летний мужчина совращал мальчиков и девочек, пользуясь их беспомощностью и непониманием происходящего. О случившемся узнали родителей детей и обратились в правоохранительные органы. Суд приговорил мужчину к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также к ограничению свободы на 1 год 10 месяцев.

«В соответствии с ч. 2 ст. 22, ч. 2 ст. 99, ч. 1 ст. 104 УК РФ, ему назначено принудительная мера медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача – психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания лишения свободы», - добавили в пресс-службе силового ведомства.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жительница Железногорска лишилась денег при покупке бигля через интернет

Жительница Железногорска лишилась денег при покупке бигля через интернет

18 Июня 2020 г.
Женщина успела оплатить доставку собаки
Новости Красноярска: В крае лихача на катере осудили за гибель пассажира

В крае лихача на катере осудили за гибель пассажира

18 Июня 2020 г.
Авария произошла на севере края в сентябре 2019 года
Новости Красноярска: Одному из фигурантов дела о прорыве дамбы на юге края продлили арест

Одному из фигурантов дела о прорыве дамбы на юге края продлили арест

17 Июня 2020 г.
По остальным причастным суд примет решение сегодня
Новости Красноярска: На севере края рыбаки упали в ледяную воду и едва не погибли

На севере края рыбаки упали в ледяную воду и едва не погибли

17 Июня 2020 г.
Они держались за дно лодки
Новости Красноярска: В Солнечном двухлетний мальчик случайно упал с опасного балкона

В Солнечном двухлетний мальчик случайно упал с опасного балкона

16 Июня 2020 г.
Ребенок погиб
Новости Красноярска: Под Красноярском подросток едва не разбился на самодельном мотоцикле

Под Красноярском подросток едва не разбился на самодельном мотоцикле

16 Июня 2020 г.
Его оштрафуют на 33 тысячи рублей
Новости компаний
18/06
Сбербанк открыл новые полнофункциональные офисы в поселках Красноярского края и Хакасии
15/06
В СФУ стартует жилищная программа для молодых ученых
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: У автовокзала в Красноярске на две недели ограничат движение

У автовокзала в Красноярске на две недели ограничат движение

16 Июня 2020 г.
Для транспорта закроют проезд по ул. Березина - от Аэровокзальной до Взлетной
Новости Красноярска: Синоптики обещают красноярцам неделю дождей

Синоптики обещают красноярцам неделю дождей

15 Июня 2020 г.
Только к четвергу в город вернется жара
Новости Красноярска: Град и сильный ветер идут на Красноярск

Град и сильный ветер идут на Красноярск

18 Июня 2020 г.
Завтра погода испортится
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращаться: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru