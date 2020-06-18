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Жительница Железногорска лишилась денег при покупке бигля через интернет

Главная Происшествия
Красноярск
12:21 18 Июня 2020
происшествия, мошенники, красноярка
Автор: Sibnovosti.ru
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В Железногорске 31-летняя женщина стала жертвой мошенников - она оплатила доставку бигля из другого города и осталась ни с чем. Об этом рассказали в краевой полиции. 

Потерпевшая нашла объявление о продаже щенка в интернете. Ее полностью устроила цена, поэтому женщина позвонила по указанному номеру. 

«Собеседница предложила ей перейти в другой формат общения – через мессенджер. В полученных сообщениях «продавец» из другого региона России объяснила, что для отправки щенка самолетом, необходимо оплатить не только его стоимость, но и приобретение специальной клетки-переноски, прививки и оформление «электронного ветпаспорта». В ходе переписки, потерпевшей отправлялись фото и видео с щенками», - рассказали в ведомстве. 

Женщина перевела через мобильный банк 16,5 тысяч рублей. Мошенники после этого перестали выходить на связь. 

По данному факту возбуждено уголовное дело. Аферистам грозит до пяти лет тюрьмы. В полиции отметили, что чаще всего мошенники предлагают товары и услуги по очень низким ценам, предпочитают общаться через мессенджера, а в качестве подтверждения своей личности могут отправить фото с паспортом в руках. 

Фото: Fotolia / Igor Normann

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