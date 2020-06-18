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В крае лихача на катере осудили за гибель пассажира

Главная Происшествия
Красноярск
11:00 18 Июня 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Водитель катера, признанный виновным в гибели человека, получил реальный срок. Авария произошла в сентябре 2019 года в Туруханском районе. Мужчина на собственном катере перевозил двух пассажиров из поселка Бор в поселок Новоназимово.

Во время следования по Енисею водитель увидел танкер ТН-661 «Енисейского речного пароходства» - тот двигался во встречном направлении.

«Осужденный, предвидя возможное столкновение с танкером, продолжил движение встречным курсом к танкеру. При этом он был уверен в том, что успеет пересечь реку быстрее. Однако в связи с малым расстоянием и скоростью танкера, он допустил с ним столкновение катера», - сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского Следственного управления на транспорте.

После столкновения катер пошел ко дну. Водитель и один пассажир спаслись, а третий мужчина оказался в затопленной рубке и выбраться не смог. Суд приговорил виновника аварии к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

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