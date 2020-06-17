Одному из фигурантов дела о прорыве дамбы на юге края продлили арест

Красноярский краевой суд продлил меру пресечения одному из фигурантов дела о прорыве дамбы в Курагинском районе. Горного мастера золотодобывающей компании «Сисим» Евгения Александрова оставили в СИЗО до 18 августа. Его обвиняют в «нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Сегодня суд рассмотрит материалы дел по начальнику участка Андрею Еганову и генеральному директору золотодобывающего предприятия «Сисим» Максиму Ковалькову.

Напомним, 19 октября 2019 года на реке Сейба в Курагинском районе обрушилась дамба. В результате ЧП погибли 20 рабочих, 23 человека получили травмы.