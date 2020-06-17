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На севере края рыбаки упали в ледяную воду и едва не погибли

Главная Происшествия
Красноярск
10:35 17 Июня 2020
происшествия, красноярск, спасатели
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Северо-Енисейском районе двое рыбаков едва не погибли в ледяном Енисее. Супруги отправились на рыбалку, однако лодка перевернулась, а мужчину и женщину начало уносить течением. Об инциденте говорится в сводках КГКУ «Спасатель». 

Супругам чудом удалось спасти - они успели ухватиться за дно лодки. Местные жители заметили ЧП на воде и вызвали спасателей. К моменту приезда сотрудников МЧС рыбаки сильно замерзли. Их передали медикам. 

Напомним, на прошлой неделе в районе Манской петли перевернулся катамаран. Один из туристов упал в воду и не выплыл. Его тело до сих пор ищут спасатели. 

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