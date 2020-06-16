В Солнечном двухлетний мальчик случайно упал с опасного балкона

В микрорайоне Солнечный накануне произошел несчастный случай с двухлетним ребенком. Мальчик упал в восьмого этажа и разбился. О происшествии рассказали красноярские следователи.

По данным правоохранителей, вечером 28-летняя женщина со своим сыном вышла на общий балкон, расположенный в доме по ул. 60 лет образования СССР, 42 А. На несколько минут красноярка отвлеклась, в это время мальчик перелез в щель между перекладиной перил и полом балкона. Расстояние было довольно большим - 17 см. Ребенок упал и погиб.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, допрашиваются свидетели и очевидцы, у застройщика дома истребована проектная документация, на основании которой в ближайшее время будет назначена строительно-техническая экспертиза с целью установления соответствия имеющихся конструкций балкона проектным параметрам», - объяснили в ведомстве.

По факту гибели ребенка возбуждено дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Фото: vk.com/kras_sunny