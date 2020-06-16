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Под Красноярском подросток едва не разбился на самодельном мотоцикле

Главная Происшествия
Красноярск
12:36 16 Июня 2020
происшествия, красноярск, авария
Автор: Sibnovosti.ru
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В поселке Колбинский Манского района 16-летний подросток упал с самодельного мотоцикла. Школьник получил травмы, рассказали во вторник в ГИБДД. 

На месте ДТП полицейские выяснили, что подросток никогда не получал права. Кроме того, он ездил на байке без защитной экипировки, а также находился в состоянии опьянения - прибор показал 0,55 мг/л. 

«В результате ДТП фельдшером была оказана медицинская помощь. Как пояснил пострадавший, данный мотоцикл он собирал самостоятельно из различных составных частей», - пояснили в ГИБДД. 

Теперь юному водителю грозят крупные штрафы на сумму более 33 тысяч рублей, мотоцикл у подростка изъяли. Родителей также могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. 

Фото: ГИБДД

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