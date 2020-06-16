Под Красноярском подросток едва не разбился на самодельном мотоцикле

В поселке Колбинский Манского района 16-летний подросток упал с самодельного мотоцикла. Школьник получил травмы, рассказали во вторник в ГИБДД.

На месте ДТП полицейские выяснили, что подросток никогда не получал права. Кроме того, он ездил на байке без защитной экипировки, а также находился в состоянии опьянения - прибор показал 0,55 мг/л.

«В результате ДТП фельдшером была оказана медицинская помощь. Как пояснил пострадавший, данный мотоцикл он собирал самостоятельно из различных составных частей», - пояснили в ГИБДД.

Теперь юному водителю грозят крупные штрафы на сумму более 33 тысяч рублей, мотоцикл у подростка изъяли. Родителей также могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Фото: ГИБДД