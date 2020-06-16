Бабушка избитой в лифте девочки объяснила свой поступок

Следователи задержали и допросили красноярку, избившую свою внучку в кабине лифта. Бабушка объяснила свой поступок правоохранителям.

По данным Следкома, инцидент произошел 14 июня. Женщина вместе с трехлетней внучкой пришла в гости к своей знакомой. В 23:00 она собралась домой, но девочка начала капризничать. Это вызвало раздражение у бабушки, поэтому та трижды ударила ребенка по голове.

«В ходе проведения медицинского освидетельствования у пострадавшей на лице обнаружен кровоподтек», - рассказали следователи.

Красноярка увидела разлетевшееся по Сети видео из кабины лифта и сразу же позвонила матери ребенка - своей дочери, рассказав о случившемся.

Отмечается, что женщина полностью признала свою вину и пожалела о содеянном. Однако это не избавит красноярку от уголовной ответственности за побои.

«С семьей, в которой помимо пострадавшей девочки есть еще грудной ребенок, работают сотрудники ПДН. Рассматривается вопрос о постановке семьи на профилактический учет», - объяснили в ведомстве.

Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.