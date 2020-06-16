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Установлена личность красноярки, избившей ребенка в лифте

Главная Происшествия
Красноярск
08:45 16 Июня 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Правоохранители установили личность женщины, которая избила девочку в подъезде дома по ул. Вильского, 18 Д. Кадры с камер видеонаблюдения накануне разлетелись по соцсетям и потрясли пользователей. На них женщина несколько раз бьет ребенка по лицу и голове, поднимает упавшую девочку за капюшон и бьет снова.

По данным следователей, так жестоко с маленькой девочкой обошлась ее 53-летняя бабушка.

«После установления первоначальных обстоятельств произошедшего по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «побои». Следователи устанавливают местонахождение подозреваемой, опрашивают свидетелей и очевидцев, проводят осмотр места происшествия», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по краю. 

В полиции отмечают, что женщина в доме на Вильского не живет. Выйдя с внучкой из подъезда, она села в машину такси.

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