Установлена личность красноярки, избившей ребенка в лифте

Правоохранители установили личность женщины, которая избила девочку в подъезде дома по ул. Вильского, 18 Д. Кадры с камер видеонаблюдения накануне разлетелись по соцсетям и потрясли пользователей. На них женщина несколько раз бьет ребенка по лицу и голове, поднимает упавшую девочку за капюшон и бьет снова.

По данным следователей, так жестоко с маленькой девочкой обошлась ее 53-летняя бабушка.

«После установления первоначальных обстоятельств произошедшего по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «побои». Следователи устанавливают местонахождение подозреваемой, опрашивают свидетелей и очевидцев, проводят осмотр места происшествия», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

В полиции отмечают, что женщина в доме на Вильского не живет. Выйдя с внучкой из подъезда, она села в машину такси.