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В деле погибшей 12-летней девочки из Шушенского района открылись новые обстоятельства

Главная Происшествия
Красноярск
12:29 15 Июня 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Прокуратура провела собственную проверку после гибели 12-летней девочки в деревне Нижняя Коя Шушенского района. В деле открылись новые обстоятельства, рассказали в ведомстве.  

Множество новых фактов о задержанных и самой погибшей правоохранители узнали на сходе жителей деревни. 

«Полученная от населения информация была использована районной прокуратурой при проведении проверки в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделении по делам несовершеннолетних органа внутренних дел и местной школе», - рассказали в ведомстве. 

По данным прокуратуры, подростки и молодые люди, причастные к убийству девочки, неоднократно нарушали закон. Однако органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не предприняли никаких действий «для предотвращения совершения ими повторных правонарушений». По словам местных жителей, банда безнаказанно терроризировала людей. 

В адрес главы Шушенского района и одного из начальников полиции внесли представления. 

Во время проверки выяснилось, что погибшей девочки ранее угрожали. 

«Отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту угроз убийством, высказанных в адрес погибшей в феврале 2020 года. Также отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту совершения в июне 2019 изнасилования погибшей, по результатам дополнительной проверки возбуждено дело», - говорится в сообщении. 

Расследование продолжается. 

Напомним, ранее были задержаны трое молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет. Все они, по версии следствия, причастны к убийству 12-летней школьницы. Ее тело со следами насилия нашли 1 июня. 

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