Красноярец сорвался с водопада и погиб на Ивановских озерах Хакасии

50-летний турист из Красноярска сорвался с 15-метрового водопада и погиб. Инцидент произошел на прошедших выходных в Хакасии. Об этом сообщили в Следкоме.

Тело мужчины нашли у подножия водопада Ивановских озер, расположенных в семи километрах от поселка Приисковый. Правоохранители установили личность погибшего и выяснили, что тот приехал на выходные в соседнюю республику, чтобы отдохнуть.

«Турист искупался под водопадом на Ивановских озерах, при выходе оступился и упал вниз с высоты 15 метров. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», - рассказали в ведомстве.

Тело мужчины было непросто достать - на помощь пришли спасатели со спецоборудованием. По факту несчастного случая проводится проверка.

Фото: khakassia.travel