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Красноярец сорвался с водопада и погиб на Ивановских озерах Хакасии

Главная Происшествия
Красноярск
11:20 15 Июня 2020
происшествия, красноярск, погибшие
Автор: Sibnovosti.ru
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50-летний турист из Красноярска сорвался с 15-метрового водопада и погиб. Инцидент произошел на прошедших выходных в Хакасии. Об этом сообщили в Следкоме. 

Тело мужчины нашли у подножия водопада Ивановских озер, расположенных в семи километрах от поселка Приисковый. Правоохранители установили личность погибшего и выяснили, что тот приехал на выходные в соседнюю республику, чтобы отдохнуть. 

 

«Турист искупался под водопадом на Ивановских озерах, при выходе оступился и упал вниз с высоты 15 метров. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», - рассказали в ведомстве. 

Тело мужчины было непросто достать - на помощь пришли спасатели со спецоборудованием. По факту несчастного случая проводится проверка. 

Фото: khakassia.travel

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