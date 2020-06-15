В Красноярске полиция разыскивает мать избитого в лифте ребенка

Сотрудники полиции выясняют личности женщины и ребенка, оказавшихся в лифте одного из домов в Октябрьском районе. На запись с камер видеонаблюдения попал момент избиения маленькой девочки - блондинка несколько раз сильно ударила девочку по голове.

Инцидент произошел на ул. Вильского. В полицию после просмотра записи обратился председатель совета жильцов.

«Полицейские установили, что женщина в этом доме не проживает. Покинув подъезд, она вместе с ребенком уехала на автомобиле такси», - рассказали в ведомстве.

Сейчас правоохранители обходят квартиры в доме и выясняют, к кому в гости приходила семья с камер видеонаблюдения. Проводится проверка.