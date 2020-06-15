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Врачи борются за жизни пострадавших при взрыве бытового газа в Красноярске

Главная Происшествия
Красноярск
10:00 15 Июня 2020
происшествия, красноярск, врачи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На правобережье Красноярска при взрыве бытового газа пострадали два человека. ЧП случилось в гаражах на пр. Красноярский рабочий - в пункте приема металлолома.

Причины взрыва пока не установлены. Находившиеся в этот момент в гараже 26-летний парень и 14-летняя девочка получили термические ожоги тела и травмы. Пострадавшие госпитализированы в ожоговую реанимацию краевой клинической больницы. По информации следователей, взрыв произошел накануне ночью. 

«В отношении родителей несовершеннолетней пострадавшей проводится проверка. Решается вопрос о привлечении их к установленной законом ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка», - сообщили в пресс-службе краевой полиции. 

Также проверку по факту взрыва газового баллона проводит Следственный комитет.

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