Врачи борются за жизни пострадавших при взрыве бытового газа в Красноярске

На правобережье Красноярска при взрыве бытового газа пострадали два человека. ЧП случилось в гаражах на пр. Красноярский рабочий - в пункте приема металлолома.

Причины взрыва пока не установлены. Находившиеся в этот момент в гараже 26-летний парень и 14-летняя девочка получили термические ожоги тела и травмы. Пострадавшие госпитализированы в ожоговую реанимацию краевой клинической больницы. По информации следователей, взрыв произошел накануне ночью.

«В отношении родителей несовершеннолетней пострадавшей проводится проверка. Решается вопрос о привлечении их к установленной законом ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка», - сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Также проверку по факту взрыва газового баллона проводит Следственный комитет.