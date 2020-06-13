Катамаран с туристами перевернулся во время сплава по Мане

В районе Манской петли накануне, 12 июня, произошел несчастный случай. Во время сплава по реке перевернулся катамаран с туристами, один из них не смог выплыть. Об инциденте говорится в сводках КГКУ «Спасатель».

Пока местонахождение мужчины не установлено. Спасатели продолжают обследовать акваторию Маны.

«В ходе проведения поисково-спасательных работ была обследована акватория р. Мана. Не найден», - говорится в сообщении ведомства.

По данным краевой полиции, пропал 53-летний житель Железногорска - он сплавлялся по реке вместе со своей супругой.

Напомним, ранее жителей Красноярского края просили на время отказаться от подобных развлечений на природе во время режима самоизоляции - он продлен до 12 июля. Многие красноярцы игнорируют запреты, гуляют по закрытому нацпарку «Столбы», выезжают в Ергаки и участвуют в традиционных летних сплавах по Мане.