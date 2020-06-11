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Задержан третий подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы в Шушенском районе

Главная Происшествия
Красноярск
17:20 11 Июня 2020
происшествия, красноярск, убийство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В поселке Нижняя Коя Шушенского района задержали 14-летнего подростка - его подозревают в жестоком убийстве 12-летней школьницы. Тело девочки со следами насилия нашли 1 июня. Арестованный парень - это уже третий фигурант громкого дела. Об этом рассказали в следственном комитете. 

Первым задержали 25-летнего местного жителя, который уже во всем признался. Суд отправил его в СИЗО. Эксперты также провели генетическую экспертизу биологических следов, после чего задержали второго фигуранта. Им оказался 19-летний житель поселка Нижняя Коя. Молодой человек на допросе признал причастность к убийству девочки - сейчас он также находится под стражей. 

Сегодня, 11 июня, задержан третий подозреваемый. 14-летнего подростка характеризуют отрицательно, ранее он уже попадал в полицию. 

«В настоящее время несовершеннолетний подозреваемый задержан, в суд в ближайшее время будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении. 

Правоохранители продолжают опрашивать свидетелей трагедии и проводить различные экспертизы, которые помогут задержать всех причастных к убийству и изнасилованию школьницы. 

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