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Экс-директор красноярской «Каменки» устроил игры для знакомых и попал под следствие

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Красноярск
16:39 11 Июня 2020
происшествия, красноярск, деньги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске задержали бывшего директора краевого дворца молодежи. Экс-руководителя «Каменки» заподозрили в растрате бюджетных денег. Об этом сообщили в прокуратуре. 

По версии следствия, директор должен был организовать на 2018-2019 годы военно-патриотические игры для детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. Вместо этого он позвал на мероприятие своих знакомых, в том числе «в целях повышения авторитета созданной им команды по страйкболу». Организовав игры за счет бюджета, подозреваемый устроил для своих знакомых и друзей интересные соревнования. Но даже их возраст не совпадал с заявленной категорией - им было от 32 до 40 лет.  

«Указанные действия бывшего директора ГКАУ «Краевой дворец молодежи» повлекли за собой существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства», - отметили в прокуратуре. 

На руководителя завели уголовное дело. Расследование продолжается. 

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