Чиновника Минэкологии в крае поймали на особо крупной взятке

Cледователи арестовали сотрудника министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края. Консультант отдела организации учета и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов попался на крупной взятке. Об этом рассказали в следственном управлении на транспорте СК РФ.

По версии правоохранителей, в этом году к чиновнику министерства обратился владелец компании, которая занималась рыбным промыслом. Бизнесмен предложил за вознаграждение сформировать для него рыболовные участки на Красноярском водохранилище.

«Обвиняемый согласился оказать содействие в предоставлении юрилицу необходимых рыболовных участков в пользование на 15 лет за взятку в размере 1,3 млн рублей, которая складывалась из 100 тысяч рублей наличными и 25 % прибыли, оцениваемой в 5 млн рублей от эксплуатации предоставленных рыболовных участков», - провели расчеты в ведомстве.

4 июня посредники обвиняемого получили от предпринимателя первую часть взятки - 100 тысяч рублей, а также договор дарения на 25% доли от прибыли юридического лица. Сразу после передачи денег чиновника и его знакомых арестовали сотрудники ФСБ.

По данному факту заведено уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере». Задержанному уже избрали меру пресечения - суд отправил его под стражу, а посредников - под домашний арест.

Видео: СК