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Красноярские сосны и лиственницы незаконно пустили на древесину

Главная Происшествия
Красноярск
11:21 11 Июня 2020
происшествия, красноярск, лес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Кежемском районе Красноярского края задержан предприниматель, который незаконно срубил деревья в одном из лесничеств. Сумма ущерба составила 1 млн рублей, рассказали в полиции. 

По версии правоохранителей, бизнесмен незаконно вырубил сосны и лиственницы. 

«Объем незаконно заготовленной древесины составил более 163 кубометров. Сумма материального ущерба, причиненного государству, – более 1 млн рублей», - рассказали в ведомстве. 

На предпринимателя завели уголовное дело - ему грозит до семи лет тюрьмы. До суда мужчина находится под подпиской о невыезде. 

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