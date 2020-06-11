Красноярские сосны и лиственницы незаконно пустили на древесину

В Кежемском районе Красноярского края задержан предприниматель, который незаконно срубил деревья в одном из лесничеств. Сумма ущерба составила 1 млн рублей, рассказали в полиции.

По версии правоохранителей, бизнесмен незаконно вырубил сосны и лиственницы.

«Объем незаконно заготовленной древесины составил более 163 кубометров. Сумма материального ущерба, причиненного государству, – более 1 млн рублей», - рассказали в ведомстве.

На предпринимателя завели уголовное дело - ему грозит до семи лет тюрьмы. До суда мужчина находится под подпиской о невыезде.