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На красноярца завели уголовное дело за нападение на фельдшера

Главная Происшествия
Красноярск
13:58 10 Июня 2020
происшествия, красноярск, врач
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Полицейские завели уголовное дело на 31-летнего красноярца - на прошлой неделе мужчина напал на фельдшера скорой помощи в микрорайоне Солнечный. Об этом рассказали в ГУ МВД по краю. 

Напомним, врач приехала по вызову к пациентке с остеохондзором. В этот момент на девушку напал сожитель красноярки. Он начал пинать фельдшера. Отбиться она не смогла. В итоге ей пришлось взять больничный и написать заявление о нападении. 

«Я его отталкивала. Начала вызывать лифт, поняла, чем больше времени я здесь нахожусь, тем более тяжелые травмы я получу. Я побежала вниз с 8 этажа. Я так поняла, он вызывал лифт, хотел меня на первом этаже переловить. Уже в машине позвонила в полицию», - прокомментировала телеканалу «Енисей» пострадавшая. 

Полицейские установили личность мужчины  - им оказался 31-летний ранее судимый красноярец. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы по статье «побои». 

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