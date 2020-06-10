На красноярца завели уголовное дело за нападение на фельдшера

Полицейские завели уголовное дело на 31-летнего красноярца - на прошлой неделе мужчина напал на фельдшера скорой помощи в микрорайоне Солнечный. Об этом рассказали в ГУ МВД по краю.

Напомним, врач приехала по вызову к пациентке с остеохондзором. В этот момент на девушку напал сожитель красноярки. Он начал пинать фельдшера. Отбиться она не смогла. В итоге ей пришлось взять больничный и написать заявление о нападении.

«Я его отталкивала. Начала вызывать лифт, поняла, чем больше времени я здесь нахожусь, тем более тяжелые травмы я получу. Я побежала вниз с 8 этажа. Я так поняла, он вызывал лифт, хотел меня на первом этаже переловить. Уже в машине позвонила в полицию», - прокомментировала телеканалу «Енисей» пострадавшая.

Полицейские установили личность мужчины - им оказался 31-летний ранее судимый красноярец. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы по статье «побои».