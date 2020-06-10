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У задержанного за подготовку теракта подростка из Красноярска нашли психическое заболевание

Главная Происшествия
Красноярск
11:47 10 Июня 2020
происшествия, суд, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следователи направили в суд уголовные дела в отношении 14-летнего подростка - школьник из Красноярска готовил теракт в своем образовательном учреждении. 

По версии правоохранителей, с января 2020 года парень делал по инструкции в интернете взрывные устройства. Он планировал провести теракт в своей школе в апреле, используя обрез охотничьего ружья и бомбы. Оружие мальчик прятал от отца в надворной постройке. 

«Во время обыска были изъяты самодельные взрывные устройства, обрез охотничьего ружья 16 калибра и 19 патронов к нему», - напомнили следователи. 

В рамках расследования подростка проверили психологи - специалисты пришли к выводу, что школьник страдает от редкого заболевания. Какого именно, следователи не уточнили. В ведомстве уверены, что мальчик «нуждается в лечении с помещением в стационар специализированного типа». 

Напомним, накануне силовики задержали еще троих подростков, пытавшихся примкнуть к террористам. 

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