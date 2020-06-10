У задержанного за подготовку теракта подростка из Красноярска нашли психическое заболевание

Следователи направили в суд уголовные дела в отношении 14-летнего подростка - школьник из Красноярска готовил теракт в своем образовательном учреждении.

По версии правоохранителей, с января 2020 года парень делал по инструкции в интернете взрывные устройства. Он планировал провести теракт в своей школе в апреле, используя обрез охотничьего ружья и бомбы. Оружие мальчик прятал от отца в надворной постройке.

«Во время обыска были изъяты самодельные взрывные устройства, обрез охотничьего ружья 16 калибра и 19 патронов к нему», - напомнили следователи.

В рамках расследования подростка проверили психологи - специалисты пришли к выводу, что школьник страдает от редкого заболевания. Какого именно, следователи не уточнили. В ведомстве уверены, что мальчик «нуждается в лечении с помещением в стационар специализированного типа».

Напомним, накануне силовики задержали еще троих подростков, пытавшихся примкнуть к террористам.