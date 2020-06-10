10 июня
Красноярск
погода +9 °C
68.67
 
€ 77.35
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Еще троих красноярских полицейских отправили под арест за взятки от грузоперевозчиков

Главная Происшествия
Красноярск
10:32 10 Июня 2020
общество, красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Железнодорожный суд Красноярска избрал меру пресечения для троих сотрудников ДПС 34, 36 и 40 лет - они являются фигурантами громкого дела о взятках. Заседание состоялось накануне. 

Так, судья отправил в СИЗО двоих полицейских до 7 августа 2020 года. Третий теперь находится под домашним арестом - ему также запретили общаться с посторонними людьми, кроме близких родственников. 

Напомним, правоохранители входили в группировку, которая действовала на территории края. В нее входили сотрудники ДПС и простые полицейские. По версии следствия, подозреваемые брали деньги от компаний за разрешение беспрепятственного проезда грузового транспорта без документов. Речь идет о дорожных инспекторах из Березовского, Емельяновского, Бородинского и Уярского районов. По данным СМИ, под следствием также оказались оперативный дежурный полиции и заместители начальника одного из муниципальных отделов ГИБДД.  

В краевом суде отметили, что фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы. 

 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: У задержанного за подготовку теракта подростка из Красноярска нашли психическое заболевание

У задержанного за подготовку теракта подростка из Красноярска нашли психическое заболевание

10 Июня 2020 г.
Дело передали в суд
Новости Красноярска: Подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске арестованы на два месяца

Подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске арестованы на два месяца

10 Июня 2020 г.
Похищенные деньги нашли и изъяли
Новости Красноярска: Трое подростков из Красноярска пытались примкнуть к террористам

Трое подростков из Красноярска пытались примкнуть к террористам

9 Июня 2020 г.
Их задержали сотрудники ФСБ
Новости Красноярска: Дождевыми паводками затопило 10 поселков в Красноярском крае

Дождевыми паводками затопило 10 поселков в Красноярском крае

9 Июня 2020 г.
На местах дежурят спасатели
Новости Красноярска: В крае полицейские устроили стрельбу во время погони за водителем КамАЗа

В крае полицейские устроили стрельбу во время погони за водителем КамАЗа

9 Июня 2020 г.
Мужчина не реагировал на просьбу остановиться
Новости Красноярска: У задержанных в Красноярске грабителей банка не нашли похищенных денег

У задержанных в Красноярске грабителей банка не нашли похищенных денег

9 Июня 2020 г.
Преступление они готовили с 2017 года
Новости компаний
08/06
СФУ объявляет набор в физико-математическую школу
02/06
Жители Красноярского края все чаще заказывают доставку почтовых отправлений на дом
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сразу 12 красноярских автобусов поменяют схему движения

Сразу 12 красноярских автобусов поменяют схему движения

9 Июня 2020 г.
Изменения связаны с масштабным ремонтом теплосетей
Новости Красноярска: Красноярцы услышат взрывы на Торгашинском хребте

Красноярцы услышат взрывы на Торгашинском хребте

8 Июня 2020 г.
Прозвучат три сигнала
Новости Красноярска: Парковка рядом с высотками в Студгородке начала сползать в обрыв

Парковка рядом с высотками в Студгородке начала сползать в обрыв

9 Июня 2020 г.
Дом находится на склоне
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19