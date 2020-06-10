Еще троих красноярских полицейских отправили под арест за взятки от грузоперевозчиков

Железнодорожный суд Красноярска избрал меру пресечения для троих сотрудников ДПС 34, 36 и 40 лет - они являются фигурантами громкого дела о взятках. Заседание состоялось накануне.

Так, судья отправил в СИЗО двоих полицейских до 7 августа 2020 года. Третий теперь находится под домашним арестом - ему также запретили общаться с посторонними людьми, кроме близких родственников.

Напомним, правоохранители входили в группировку, которая действовала на территории края. В нее входили сотрудники ДПС и простые полицейские. По версии следствия, подозреваемые брали деньги от компаний за разрешение беспрепятственного проезда грузового транспорта без документов. Речь идет о дорожных инспекторах из Березовского, Емельяновского, Бородинского и Уярского районов. По данным СМИ, под следствием также оказались оперативный дежурный полиции и заместители начальника одного из муниципальных отделов ГИБДД.

В краевом суде отметили, что фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.