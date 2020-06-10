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Подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске арестованы на два месяца

Главная Происшествия
Красноярск
09:00 10 Июня 2020
происшествия, красноярск, банк
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Центральный районный суд Красноярска избрал меру пресечения для троих подозреваемых в нападении на инкассаторов. Ближайшие два месяца они проведут в СИЗО. Также накануне силовикам удалось обнаружить похищенные у инкассаторов деньги в сумме 2,3 млн рублей, они изъяты.

«Я оставил деньги своему знакомому. Он не знал, что это деньги. Я сказал, что это документы, они лежали в коробке. Вину свою признаю, в содеянном раскаиваюсь», - сообщил силовикам один из участников банды.

Напомним, бандитам от 40 до 58 лет. Ограбление они задумали еще в 2017 году и регулярно тренировались в стрельбе. Приобрели автомобиль, на котором скрылись с места преступления. Чтобы запутать следствие, в салоне брошенного авто они разбросали волосы, которые заранее собрали в парикмахерских. Нападение на инкассаторов мужчины совершили 30 мая на ул. Щорса. Пострадавшие получили ранения рук.

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