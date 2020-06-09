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Трое подростков из Красноярска пытались примкнуть к террористам

Главная Происшествия
Красноярск
16:35 9 Июня 2020
происшествия, красноярск, подросток
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске задержаны трое 14-летних подростков - школьники подозреваются в «прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности». Их поймали сотрудники ФСБ. 

По версии силовиков, трое школьников из Красноярска с октября 2019 по июнь 2020 года проходили совместное обучение - они хотели примкнуть к террористам, изучали запрещенную литературу, смотрели видео по изготовлению взрывчатых веществ и устройств.

Отмечается, что подростки даже отрабатывали навыки в заброшенных домах, на пустырях и стройках. 

По данному факту следователи завели уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. 

Напомним, в середине апреля 2020 года силовики задержали 14-летнего мальчика, который готовился провести теракт в одной из школ Красноярска. Подросток полгода изучал информацию в интернете и собирал взрывное устройство по инструкции в Сети. 

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