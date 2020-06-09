Трое подростков из Красноярска пытались примкнуть к террористам

В Красноярске задержаны трое 14-летних подростков - школьники подозреваются в «прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности». Их поймали сотрудники ФСБ.

По версии силовиков, трое школьников из Красноярска с октября 2019 по июнь 2020 года проходили совместное обучение - они хотели примкнуть к террористам, изучали запрещенную литературу, смотрели видео по изготовлению взрывчатых веществ и устройств.

Отмечается, что подростки даже отрабатывали навыки в заброшенных домах, на пустырях и стройках.

По данному факту следователи завели уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в середине апреля 2020 года силовики задержали 14-летнего мальчика, который готовился провести теракт в одной из школ Красноярска. Подросток полгода изучал информацию в интернете и собирал взрывное устройство по инструкции в Сети.