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Дождевыми паводками затопило 10 поселков в Красноярском крае

Главная Происшествия
Красноярск
14:16 9 Июня 2020
происшествия, красноярск, спасатели
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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В Красноярском крае в результате дождевых паводков пострадали жилые дома и участки в 10 поселках. 

Как рассказали в ГУ МЧС по региону, в Манском районе снова зафиксирован подъем уровня воды в реке Мана. На этот раз затопило более 20 домов и 40 участков в селе Нарва. 

«Проведена эвакуация населения - 43 человека, в том числе, 8 детей, все они размещены по родственникам и знакомым», - отчитались в ведомстве. 

На месте работают спасатели, которые следят за уровнем повышения воды в реке, а также укрепляют береговую линию. Власти района подготовили школу на случай экстренной эвакуации людей. 

В Манском районе оказались отрезаны водой села Малый Унгут и Жержул. 

В Партизанском районе ситуация с паводками улучшилась. Там остались затопленными только 8 участков. Тем не менее, многие небольшие поселки все еще остаются отрезанными от мира. 

В селе Ермаковское остаются подтопленными 16 жилых домов и придомовых территорий. 38 человек эвакуировали. 

Беспокойство спасателей вызывает Ирбейский район, где поднялся уровень воды в реке Кунгус - там уже развернули эвакуационный пункт. 

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