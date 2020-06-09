Дождевыми паводками затопило 10 поселков в Красноярском крае

В Красноярском крае в результате дождевых паводков пострадали жилые дома и участки в 10 поселках.

Как рассказали в ГУ МЧС по региону, в Манском районе снова зафиксирован подъем уровня воды в реке Мана. На этот раз затопило более 20 домов и 40 участков в селе Нарва.

«Проведена эвакуация населения - 43 человека, в том числе, 8 детей, все они размещены по родственникам и знакомым», - отчитались в ведомстве.

На месте работают спасатели, которые следят за уровнем повышения воды в реке, а также укрепляют береговую линию. Власти района подготовили школу на случай экстренной эвакуации людей.

В Манском районе оказались отрезаны водой села Малый Унгут и Жержул.

В Партизанском районе ситуация с паводками улучшилась. Там остались затопленными только 8 участков. Тем не менее, многие небольшие поселки все еще остаются отрезанными от мира.

В селе Ермаковское остаются подтопленными 16 жилых домов и придомовых территорий. 38 человек эвакуировали.

Беспокойство спасателей вызывает Ирбейский район, где поднялся уровень воды в реке Кунгус - там уже развернули эвакуационный пункт.