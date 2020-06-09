В крае полицейские устроили стрельбу во время погони за водителем КамАЗа

В Балахтинском районе Красноярского края ночью водитель КамАЗа устроил погоню с сотрудниками ГИБДД. Мужчина не собирался останавливаться и никак не реагировал на требования правоохранителей. Об этом рассказали в краевой полиции.

«Во время движения водитель неоднократно создавал аварийные ситуации, что угрожало жизни и здоровью других. Госавтоинспекторы произвели несколько выстрелов из оружия по колесам автомобиля», - рассказали в ведомстве.

В результате водителя удалось задержать - фурой управлял 36-летний мужчина. На него составили несколько административных материалов, в том числе за пьяное вождение. Прибор показал 0,58 мг/л. Машину у нарушителя забрали.

Также решается вопрос об уголовном преследовании водителя за «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Грузовик не принадлежал задержанному. За это ему может грозить до пяти лет тюрьмы.