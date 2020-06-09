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У задержанных в Красноярске грабителей банка не нашли похищенных денег

Главная Происшествия
Красноярск
09:00 9 Июня 2020
задержание, красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Полиция раскрыла подробности задержания подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске. По данным силовиков, трое налетчиков от 40 до 58 лет задумали преступление еще в 2017 году. С тех пор они регулярно упражнялись в стрельбе.

Нападение они совершили 30 мая на ул. Щорса. Двое мужчин ждали машину инкассаторов на улице, а когда автомобиль подъехал и из него вышли двое охранников, один из преступников стал в них стрелять. Выхватив у инкассаторов сумку с деньгами, бандиты скрылись на черном ВАЗ-2106, а затем пересели на Jeep Grand Cherokee или Range Rover. 

Чтобы сбить следователей с толку, преступники разбросали по салону машины чужие волосы.

«Задержанные спланировали нападение еще в 2017 году. Они заранее приобрели автомобиль и регулярно оттачивали навыки стрельбы из оружия. Кроме того, предполагаемый организатор преступления специально ездил в парикмахерские, где собирал волосы, которые после совершения преступления подкинул в салон машины. Таким образом он намеревался отвести от себя подозрения»,— заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Всего у инкассаторов было похищено 2,3 млн рублей. Где сейчас эти деньги, пока неизвестно. В МВД сообщили, что ранее нападавшие к уголовной ответственности не привлекались. 

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