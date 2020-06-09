Следком проводит проверку по факту избиения 10-летнего ребенка в Красноярске

Следственный комитет проводит проверку после сообщений СМИ о нападении на ребенка в Ленинском районе Красноярска. По словам родителей ребенка, неизвестный мужчина схватил 10-летнего мальчика за капюшон на ул. 2-ая Краснофлотская и беспричинно начал наносить удары. Когда друзья попытались помочь школьнику, нападавший достал пистолет и направил оружие на детей.

У пострадавшего ребенка, со слов взрослых, гематомы на лице, контузия левого глаза, ушибы мягких тканей.

«В настоящее время по данному факту следственными органами проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в ведомстве.

Правоохранителям предстоит выяснить, что стало причиной агрессивного поведения мужчины.