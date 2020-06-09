9 июня
Красноярск
погода +11 °C
68.31
 
€ 77.19
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Следком проводит проверку по факту избиения 10-летнего ребенка в Красноярске

Главная Происшествия
Красноярск
08:30 9 Июня 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Следственный комитет проводит проверку после сообщений СМИ о нападении на ребенка в Ленинском районе Красноярска. По словам родителей ребенка, неизвестный мужчина схватил 10-летнего мальчика за капюшон на ул. 2-ая Краснофлотская и беспричинно начал наносить удары. Когда друзья попытались помочь школьнику, нападавший достал пистолет и направил оружие на детей.

У пострадавшего ребенка, со слов взрослых, гематомы на лице, контузия левого глаза, ушибы мягких тканей.

«В настоящее время по данному факту следственными органами проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в ведомстве. 

Правоохранителям предстоит выяснить, что стало причиной агрессивного поведения мужчины. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: У задержанных в Красноярске грабителей банка не нашли похищенных денег

У задержанных в Красноярске грабителей банка не нашли похищенных денег

9 Июня 2020 г.
Преступление они готовили с 2017 года
Новости Красноярска: Дождевой паводок продолжает топить дороги и населенные пункты в крае

Дождевой паводок продолжает топить дороги и населенные пункты в крае

8 Июня 2020 г.
В краевом правительстве прошло совещание на эту тему
Новости Красноярска: В Партизанском районе отрезанную паводком группу туристов эвакуировали на Ми-8

В Партизанском районе отрезанную паводком группу туристов эвакуировали на Ми-8

8 Июня 2020 г.
Спасательная операция завершилась благополучно
Новости Красноярска: Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске

Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске

8 Июня 2020 г.
Это трое мужчин
Новости Красноярска: Экс-директор центра спортивной подготовки осужден за аферу с объектами Универсиады

Экс-директор центра спортивной подготовки осужден за аферу с объектами Универсиады

8 Июня 2020 г.
Он обещал подрядчику покровительство за 19 млн рублей
Новости Красноярска: Уровень воды резко поднимается в реках края из-за продолжительных осадков

Уровень воды резко поднимается в реках края из-за продолжительных осадков

7 Июня 2020 г.
Сложная ситуация в Партизанском и Манском районах
Новости компаний
08/06
СФУ объявляет набор в физико-математическую школу
02/06
Жители Красноярского края все чаще заказывают доставку почтовых отправлений на дом
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Дорогу Обход Красноярска полностью закроют для всего транспорта

Дорогу Обход Красноярска полностью закроют для всего транспорта

5 Июня 2020 г.
Там проводят реконструкцию
Новости Красноярска: Еще одни пасмурные выходные ждут красноярцев

Еще одни пасмурные выходные ждут красноярцев

5 Июня 2020 г.
Температура не поднимется выше +17°С
Новости Красноярска: Дожди в Красноярске задержатся еще на неделю

Дожди в Красноярске задержатся еще на неделю

8 Июня 2020 г.
Со среды немного потеплеет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19