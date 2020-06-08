Дождевой паводок продолжает топить дороги и населенные пункты в крае

В краевом правительстве 8 июня прошло совещание, главной темой которого стали дождевые паводки в регионе. Сложная обстановка наблюдается минимум в трех районах - в Партизанском, Манском и Ермаковском. Там действует режим ЧС.

По данным краевой администрации, в зону подтопления попало 73 приусадебных участка, на которых под водой оказались 26 жилых домов, а также 18 дачных участков.

Вода, вышедшая из берегов рек, продолжает топить дороги и населенные пункты. Пути к двум поселкам отрезаны. Дорожники перекрыли несколько участков: автодороги Партизанское - Мина, Мина - Выезжий Лог, Ивановка - Ивашиха, Мина - Кутурчин, Кой - Мина и другие.

По прогнозам синоптиков Среднесибирского УГМС, в ближайшие дни дожди продолжатся. Ситуация может ухудшиться. Власти края приняли решение создать пункты временного размещения на случай эвакуации.

«Для размещения эвакуируемых подготовлены четыре пункта временного размещения общей вместимостью 230 человек. На сегодня в них находятся пять человек, в том числе двое детей. Остальные жители разместились у родственников и знакомых», - рассказали в правительстве.

Губернатор края Александр Усс поручил Минэкологии оценить состояние гидротехнических сооружений в зоне подтопления.

Фото: КрУДор