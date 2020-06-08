В Партизанском районе отрезанную паводком группу туристов эвакуировали на Ми-8

Красноярские спасатели благополучно эвакуировали группу туристов - девятерых человек, в том числе двоих детей, вывезли на вертолете из зоны подтопления. Об этом рассказали в ГУ МЧС по краю.

Инцидент произошел в Партизанском районе, недалеко от населенного пункта Кутурчин. Группа людей оказалась отрезана от цивилизации водой - люди находились на небольшом островке и не могли выбраться.

«Они стояли на возвышенности, все дороги вокруг них были затоплены, вода уже подбиралась к палаткам. Пилоты посадили вертолет на небольшой сухой «пятачок». Туристы бросили большую часть вещей и поднялись на борт. В Кутурчине остались их палатки и автомобили. Людей успешно эвакуировали в Красноярск», - рассказали в ведомстве.

В первые же минуты после спасения туристы связались с родственниками, чтобы рассказать о том, что с ними все в порядке.

Накануне сотрудники МЧС также вызволили из беды шестерых подростков - школьники находились в 20 км от населенного пункта Мина. Они не могли выбраться из водной ловушки. Замерзших подростков подняли на борт вертолета и доставили в ближайший поселок.

Напомним, в трех районах региона введен режим ЧС из-за подъема уровня воды после длительных дождей. Речь идет о Партизанском, Манском и Ермаковском районах.