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В Партизанском районе отрезанную паводком группу туристов эвакуировали на Ми-8

Главная Происшествия
Красноярск
12:40 8 Июня 2020
происшествия, красноярск, спасение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Красноярские спасатели благополучно эвакуировали группу туристов - девятерых человек, в том числе двоих детей, вывезли на вертолете из зоны подтопления. Об этом рассказали в ГУ МЧС по краю. 

Инцидент произошел в Партизанском районе, недалеко от населенного пункта Кутурчин. Группа людей оказалась отрезана от цивилизации водой - люди находились на небольшом островке и не могли выбраться. 

«Они стояли на возвышенности, все дороги вокруг них были затоплены, вода уже подбиралась к палаткам. Пилоты посадили вертолет на небольшой сухой «пятачок». Туристы бросили большую часть вещей и поднялись на борт. В Кутурчине остались их палатки и автомобили. Людей успешно эвакуировали в Красноярск», - рассказали в ведомстве. 

В первые же минуты после спасения туристы связались с родственниками, чтобы рассказать о том, что с ними все в порядке. 

Накануне сотрудники МЧС также вызволили из беды шестерых подростков - школьники находились в 20 км от населенного пункта Мина. Они не могли выбраться из водной ловушки. Замерзших подростков подняли на борт вертолета и доставили в ближайший поселок. 

Напомним, в трех районах региона введен режим ЧС из-за подъема уровня воды после длительных дождей. Речь идет о Партизанском, Манском и Ермаковском районах. 

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