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Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске

Главная Происшествия
Красноярск
10:13 8 Июня 2020
происшествия, банк
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Полиция вышла на след налетчиков, совершивших нападение на инкассаторов в Красноярске. Троих мужчин задержали, подтвердила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сегодня одновременно в разных районах города Красноярска была проведена операция по задержанию подозреваемых в нападении на инкассаторов, которое произошло 30 мая этого года. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое ранее не судимых мужчин 1961, 1971 и 1980 г.р», - пояснили в МВД. 

В ближайшее время налетчикам изберут меру пресечения. 

Напомним, пострадавшие сотрудники Сбербанка были серьезно ранены. Медики прооперировали их, но в настоящее время инкассаторы остаются в больнице. 

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