Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске

Полиция вышла на след налетчиков, совершивших нападение на инкассаторов в Красноярске. Троих мужчин задержали, подтвердила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сегодня одновременно в разных районах города Красноярска была проведена операция по задержанию подозреваемых в нападении на инкассаторов, которое произошло 30 мая этого года. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое ранее не судимых мужчин 1961, 1971 и 1980 г.р», - пояснили в МВД.

В ближайшее время налетчикам изберут меру пресечения.

Напомним, пострадавшие сотрудники Сбербанка были серьезно ранены. Медики прооперировали их, но в настоящее время инкассаторы остаются в больнице.