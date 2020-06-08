Экс-директор центра спортивной подготовки осужден за аферу с объектами Универсиады

Суд вынес приговор экс-директору красноярского «Центра спортивной подготовки» Андрею Голубеву.

В Следственном комитете сообщили, что чиновник попался на мошенничестве в особо крупном размере с использованием своего служебного положения. Он решил получить 19 млн рублей от подрядчика, который осуществлял капремонт объекта всемирной зимней Универсиады. Чиновник обещал застройщику общее покровительство, а также содействие в решении вопросов от высокопоставленного сотрудника из министерства спорта. В реальности таких «услуг» предоставлено не было. При этом Голубев успел получить от подрядчика часть суммы.

«Осужденный в период с 25 декабря 2018 по 15 мая 2019 года дважды незаконно получил от генерального директора одной из строительных фирм города денежные средства на общую сумму два миллиона рублей, имея при этом умысел на получение от последнего не менее 19 млн рублей», - сообщили в ведомстве.

Экс-директор «Центра спортивной подготовки» осужден на три года колонии общего режима, также суд назначил штраф в 600 тысяч рублей.