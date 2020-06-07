Уровень воды резко поднимается в реках края из-за продолжительных осадков

В Красноярском крае после продолжительных ливней начались паводки - особенно сложная ситуация наблюдается в Манском, Курагинском и Партизанском районах. Реки там выходят из берегов. Накануне из-за большого количества осадков произошло частичное подтопление поселков Колбинский и Мина. Часть пострадавших людей, чьи участки и дома оказались под водой, эвакуировали в пункты временного размещения.

Так, в поселке Колбинский расположено 232 дома, в которых проживает 558 человек, подтопленными оказались 36 приусадебных участков.

Как сообщали Sibnovosti.ru, из-за паводков осложнилась ситуация на дорогах края.

«В следствии формирования дождевого паводка, произошел подъем воды в реке Сейба. В результате произошло нарушение дорожного сообщения, на 25 км трассы Щетинкино-Джойка. Имеется объезд через г. Минисунск», - рассказали в ГУ МЧС по краю.

В Партизанском районе частично разрушился мост через реку Малый Кой.

По прогнозам синоптиков, осадки не прекратятся до 8 июня.