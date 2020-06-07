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Уровень воды резко поднимается в реках края из-за продолжительных осадков

Главная Происшествия
Красноярск
12:13 7 Июня 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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В Красноярском крае после продолжительных ливней начались паводки - особенно сложная ситуация наблюдается в Манском, Курагинском и Партизанском районах. Реки там выходят из берегов. Накануне из-за большого количества осадков произошло частичное подтопление поселков Колбинский и Мина. Часть пострадавших людей, чьи участки и дома оказались под водой, эвакуировали в пункты временного размещения. 

Так, в поселке Колбинский расположено 232 дома, в которых проживает 558 человек, подтопленными оказались 36 приусадебных участков. 

Как сообщали Sibnovosti.ru, из-за паводков осложнилась ситуация на дорогах края. 

«В следствии формирования дождевого паводка, произошел подъем воды в реке Сейба. В результате произошло нарушение дорожного сообщения, на 25 км трассы Щетинкино-Джойка. Имеется объезд через г. Минисунск», - рассказали в ГУ МЧС по краю. 

В Партизанском районе частично разрушился мост через реку Малый Кой. 

По прогнозам синоптиков, осадки не прекратятся до 8 июня. 

«Из-за ожидаемых интенсивных осадков, на реках Оя, Кебеж, Туба, Кан, Большой Енисей, Малый Енисей и их притоках, ожидаются резкие подъемы уровня воды до 30-80 см. Достижение опасных отметок ожидается на р. Оя – с. Ермаковское, р. Кебеж – с. Григорьевка», - предупреждают синоптики. 

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