Сильные ливни подтопили мосты в Красноярском крае

Несколько переправ в Красноярском крае частично разрушились и оказались затопленными из-за сильных ливней.

Так, 7 июня, в ГИБДД сообщили об инциденте на 65-м км дороги Партизанское-Мина, где в результате паводков разрушился мост через реку Малый Кой.

«Транспортное сообщение с населенными пунктами Кой, Мина, Кутурчин, Хабайдак и Мана осуществляется через Манский район по автодороге Саяны-Выезжий Лог», - рассказали в ведомстве.

Позже появилось сообщение от полиции в Курагинском районе - на трассе «Саяны» подмыло мост через реку Сейба.

«Движение по данному участку автодороги закрыто. На месте организовано дежурство сотрудников ГИБДД и дорожной организации. Транспортное сообщение с краевым центром осуществляется по автодороге Р-257 или железнодорожным сообщением», - отметили в полиции.

У переправы подмыло три опоры, разрушен один пролет моста.