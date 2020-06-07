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Сильные ливни подтопили мосты в Красноярском крае

Главная Происшествия
Красноярск
11:54 7 Июня 2020
происшествия, красноярск, паводки
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Несколько переправ в Красноярском крае частично разрушились и оказались затопленными из-за сильных ливней. 

Так, 7 июня, в ГИБДД сообщили об инциденте на 65-м км дороги  Партизанское-Мина, где в результате паводков разрушился мост через реку Малый Кой.

«Транспортное сообщение с населенными пунктами Кой, Мина, Кутурчин, Хабайдак и Мана осуществляется через Манский район по автодороге Саяны-Выезжий Лог», - рассказали в ведомстве. 

Сильные ливни подтопили мосты в Красноярском крае

Позже появилось сообщение от полиции в Курагинском районе -  на трассе «Саяны» подмыло мост через реку Сейба. 

«Движение по данному участку автодороги закрыто. На месте организовано дежурство сотрудников ГИБДД и дорожной организации. Транспортное сообщение с краевым центром осуществляется по автодороге Р-257 или железнодорожным сообщением», - отметили в полиции. 

У переправы подмыло три опоры, разрушен один пролет моста. 

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