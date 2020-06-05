На фельдшера скорой помощи в Красноярске напал нетрезвый мужчина

В Красноярске снова зафиксировали нападение на фельдшера скорой помощи. На этот раз пострадала девушка-медик, которая приехала на вызов в Солнечный.

Врача вызвала женщина с диагнозом остеохондроз. Фельдшер осмотрела пациентку и уже собралась уходить, когда на нее в коридоре набросился житель той же квартиры. Как рассказала представитель пресс-службы красноярской станции скорой помощи Наталья Ковальчук, мужчина бил девушку ногами и наносил ей удары пока та бежала к лифту.

«После этого фельдшеру пришлось обратиться за медицинской помощью. Сейчас она ушла на больничный. Заявление в полицию написано, — отметила она.

Напомним, во время пандемии коронавируса в Красноярске участились случаи нападения на врачей скорой. Это уже третий инцидент за последние два месяца.