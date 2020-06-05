Красноярского депутата Ивана Азаренко отправили в СИЗО

Красноярский краевой суд по представлению прокурора изменил меру пресечения для депутата Горсовета Ивана Азаренко - его отправили под арест до 3 августа. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе высшей инстанции.

Азаренко подозревают в посредничестве при передаче взятки. Депутата арестовали в конце мая. Тогда же суд Железнодорожного района освободил его из-под стражи в зале суда, запретив общаться со свидетелями и покидать Красноярск.

Депутат Горсовета проходит по делу заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений мэрии Ирины Тюриной - чиновницу обвинили в получении взяток.

По версии следствия, Тюрина через посредников Азаренко и еще двух красноярцев незаконно получила 3 млн рублей от представителя компании «Крона». Деньги предназначались за обеспечение победы фирмы в аукционе на получение в аренду пяти нежилых зданий по ул. Мичурина.

Напомним, Азаренко в Горсовете представляет КПРФ и занимает должность заместителя председателя комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре.