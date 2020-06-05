Житель Железногорска «заминировал» местный рынок

В Железногорске накануне 30-летний местный житель «заминировал» рынок. Мужчину задержали за ложный звонок. Об инциденте рассказали в краевой полиции.

Житель Железногорска звонил анонимно - он сообщил, что на одном из рынков спрятана бомба. На место выехали специалисты, но опасный предмет так и не был найден.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый. Нетрезвый мужчина находился в гостях у своего знакомого. Сотрудникам полиции он пояснил, что сделал звонок из хулиганских побуждений, свою вину в содеянном отрицать не стал. Стражи порядка изъяли у подозреваемого сотовый телефон, с которого был сделан звонок», - пояснили в ведомстве.

На допросе он пояснил, что потерял свой паспорт, расстроился и сделал звонок в полицию.

Отмечается, что мужчина уже был судим. На него завели очередное уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Мужчине за один звонок грозит до пяти лет тюрьмы.