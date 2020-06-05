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Житель Железногорска «заминировал» местный рынок

Главная Происшествия
Красноярск
11:20 5 Июня 2020
происшествия, железногорск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Железногорске накануне 30-летний местный житель «заминировал» рынок. Мужчину задержали за ложный звонок. Об инциденте рассказали в краевой полиции. 

Житель Железногорска звонил анонимно - он сообщил, что на одном из рынков спрятана бомба. На место выехали специалисты, но опасный предмет так и не был найден. 

 

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый. Нетрезвый мужчина находился в гостях у своего знакомого. Сотрудникам полиции он пояснил, что сделал звонок из хулиганских побуждений, свою вину в содеянном отрицать не стал. Стражи порядка изъяли у подозреваемого сотовый телефон, с которого был сделан звонок», - пояснили в ведомстве. 

На допросе он пояснил, что потерял свой паспорт, расстроился и сделал звонок в полицию. 

Отмечается, что мужчина уже был судим. На него завели очередное уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Мужчине за один звонок грозит до пяти лет тюрьмы.  

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