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В Богучанском районе «черного» лесоруба в третий раз поймали с незаконно добытой древесиной

Главная Происшествия
Красноярск
15:31 4 Июня 2020
происшествия, красноярск, лес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Богучанском районе Красноярского края «черного» лесоруба задержали в третий раз - мужчина снова попался на незаконном деянии. Об этом рассказали в краевой полиции. 

Рубка велась на территории Гремучинского лесничества - там с февраля по апрель 2020 года спиливали сосны и лиственницы для последующей продажи. 

«Общий объем вырубленной древесины – свыше 43 м3, а сумма причиненного ущерба – более 280 тысяч рублей. Ранее мужчина уже дважды привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, по одному из которых отбывал наказание в местах лишения свободы», - рассказали в ведомстве. 

На этот раз лесорубу грозит до семи лет тюрьмы по статье «незаконная рубка лесных насаждений». Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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