В Богучанском районе «черного» лесоруба в третий раз поймали с незаконно добытой древесиной

В Богучанском районе Красноярского края «черного» лесоруба задержали в третий раз - мужчина снова попался на незаконном деянии. Об этом рассказали в краевой полиции.

Рубка велась на территории Гремучинского лесничества - там с февраля по апрель 2020 года спиливали сосны и лиственницы для последующей продажи.

«Общий объем вырубленной древесины – свыше 43 м3, а сумма причиненного ущерба – более 280 тысяч рублей. Ранее мужчина уже дважды привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, по одному из которых отбывал наказание в местах лишения свободы», - рассказали в ведомстве.

На этот раз лесорубу грозит до семи лет тюрьмы по статье «незаконная рубка лесных насаждений». Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.