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В Норильске продолжают устранять последствия аварии на ТЭЦ-3

Главная Происшествия
Красноярск
15:15 4 Июня 2020
происшествия, чп, норильск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Норильске с 29 мая ведется работа по ликвидации последствий ЧП на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании. Из-за внезапного проседания опор повредился резервуар хранения дизтоплива, в результате произошла утечка. 

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание о мерах, которые сегодня принимаются на севере края для устранения утечки. Глава государства поручил выяснить, как скоро начали устраняться последствия аварии. По информации «НТЭК», энергетики своевременно проинформировали о произошедшем все необходимые структуры, действуя в соответствии с планом ликвидации аварии. 

Отметим, что всего к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске привлечено 300 человек и 72 единицы. Помощь оказывают морские спасатели из Мурманска. Все эти действия привели к тому, что 3 июня в районе ТЭЦ-3 было вывезено 1000 м3 загрязненного грунта и откачано 262 тонны дизельного топлива. Спасатели с помощью своего оборудования собрали с поверхности реки Амбарная 78 тонн дизельного топлива. 

Первый вице-президент «Норникеля» Сергей Дяченко заявил, что на помощь спасателям направлены силы компании «Газпромнефть» в составе 78 человек. Сегодня же прибыли 100 сотрудников МЧС. Они будут работать по сбору загрязнений на водном объекте. Также «Норникель» спецбортами доставит в Норильск емкости для сбора разлившегося топлива на 16 тыс. тонн. 

Добавим, что ТЭЦ-3 расположена в удалении от Норильска, поэтому инцидент не оказал влияния на город. В настоящее время специалисты «НТЭК» проводят осмотры мест хранения аварийного дизельного топлива. Особое внимание уделяется оценке рисков просадки грунта под особо опасными объектами в условиях вечной мерзлоты. 

Сегодня в Норильске также состоялось совещание с участием губернатора Александра Усса, членов правительства, представителей федеральных структур, компании НТЭК и администрации города, под председательством министра МЧС Евгения Зиничева, на котором обсуждались дополнительные меры ликвидации катастрофы. 

По итогу совещания глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что отходы будут размещены в резервуары для дальнейшей транспортировки для очистки воды. Ущерба Карскому морю нет. Боновые заграждения максимально надежны для того, чтобы сдержать последующее проникновение именно в озеро Пясино.

По материалам компании «Норникель»

Фото: «Норникель»

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