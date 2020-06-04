В Красноярске обнаружен автомобиль напавших на инкассаторов грабителей

В Красноярске силовикам удалось установить марку и номер автомобиля, на котором передвигались грабители банка по ул. Щорса. Это машина ВАЗ-2106, рассказали в краевой полиции.

Красноярцев просят оказать помощь в расследовании.

«Сотрудники полиции обращаются к гражданам, которые видели данный автомобиль во дворах, на стоянках, на парковке или передвигавшихся на нем граждан, а также тех, кто проезжал 30 мая 2020 года в период с 07.00-08.45 по улицам: Щорса, Новая, Кутузова, Маяковского, Щербакова, Добролюбова. Свидетелей просят позвонить в полицию», - обратились в ведомстве.

Напомним, 30 мая утром мужчины с масках напали на инкассаторов, забрав сумку с деньгами. Они выстрелили в сотрудников банка и скрылись на автомобиле ВАЗ-2106 черного цвета г/н Е 099 РО 35. Данная машина могла также передвигаться с государственным номером Х 599 ЕХ 24. Сбербанк объявил вознаграждение в миллион рублей за помощь в поимке преступников.