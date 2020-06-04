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ГИБДД ищет очевидцев смертельной аварии в Свердловском районе Красноярска

Главная Происшествия
Красноярск
08:30 4 Июня 2020
происшествия, авария, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Инспекторы дорожной полиции в Красноярске просят откликнуться очевидцев смертельной аварии на ул. Свердловская. Поздно вечером 2 июня 27-летний водитель серебристого автомобиля Lada Largus врезался в опору уличного освещения. Он двигался по магистрали в сторону пер. Медицинский.

Автомобилист был пристегнут, но от удара получил смертельные травмы. Он скончался до приезда скорой помощи. 

«Полицейские призывают очевидцев происшествия, а также лиц, имеющих какую-либо информацию о данном ДТП, в том числе запись видеорегистратора, позвонить по телефонам: 226-83-89, 226-83-87 и 89504055566», - обратились к красноярцам в пресс-службе регионального МВД.

Инспекторы проверяют версию плохой видимости на дороге.

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