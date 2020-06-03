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Владимир Путин ввел режим ЧС в Норильске

Главная Происшествия
Красноярск
22:23 3 Июня 2020
общество, политика, критика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Президент России Владимир Путин провел совещание о мерах ликвидации разлива дизельного топлива на севере края. Он ввел режим ЧС федерального масштаба в Норильске. 

Ранее глава МЧС Евгений Зиничев направил к месту утечки дополнительные силы ведомства - на севере в усиленном режима работают спасатели из Мурманска. Главная задача структур - не допустить загрязнения рек нефтепродуктами. Сейчас о стихийном бедствии в Норильске проинформированы руководители федеральных ведомств - министр энергетики Александр Новак, руководитель Минприроды Дмитрий Кобылкин, а также руководитель федеральной службы Росприроднадзора Светлана Радионова.

Напомним, в Норильске на предприятии НТЭК 29 мая из-за внезапного проседания опор повредился резервуар хранения дизтоплива. У него оторвало дно и вылилось несколько тонн топлива. 

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