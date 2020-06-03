Владимир Путин ввел режим ЧС в Норильске

Президент России Владимир Путин провел совещание о мерах ликвидации разлива дизельного топлива на севере края. Он ввел режим ЧС федерального масштаба в Норильске.

Ранее глава МЧС Евгений Зиничев направил к месту утечки дополнительные силы ведомства - на севере в усиленном режима работают спасатели из Мурманска. Главная задача структур - не допустить загрязнения рек нефтепродуктами. Сейчас о стихийном бедствии в Норильске проинформированы руководители федеральных ведомств - министр энергетики Александр Новак, руководитель Минприроды Дмитрий Кобылкин, а также руководитель федеральной службы Росприроднадзора Светлана Радионова.

Напомним, в Норильске на предприятии НТЭК 29 мая из-за внезапного проседания опор повредился резервуар хранения дизтоплива. У него оторвало дно и вылилось несколько тонн топлива.