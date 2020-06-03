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В заповеднике на юге края браконьеры расставили десятки металлических петель

Главная Происшествия
Красноярск
15:29 3 Июня 2020
происшествия, красноярск, животные
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники Саяно-Шушенского заповедника устроили конный рейд по территории заказника - результаты удивили специалистов. Зоологи нашли более сотни металлических петель. Ловушки установили браконьеры. 

Как рассказали инспектора заповедника, охотники спрятали «схроны» и положили рядом запасы еды для привлечения животных. В смертельные ловушки в основном попадаются олени. 

«Когда территория заповедника покрывается снегом, основную массу корма для кабарги доставляет падающая с деревьев кухта, которая обрывает и увлекает за собой висящие в кроне лишайники. В этот период браконьеры готовят «кровавую кормушку» для кабарги. Они рубят дерево с растущими на нем лишайниками и вокруг устанавливают петли. У животных не остается шансов выжить после посещения такой «кормушки»», - пояснили инспекторы.

В заповеднике отметили, что основным объектом браконьерского промысла на юге края является кабарга. У самцов есть мускусная железа, которая пользуется большим спросом на «черном» рынке.

Фото: sayanzapoved.ru

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