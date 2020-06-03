Пропавшего в Ленинском районе ребенка нашли мертвым

В Красноярске нашли тело шестилетнего мальчика, который пропал накануне на пер. Тихий в Ленинском районе. По предварительной версии, ребенок утонул. Информацию о гибели несовершеннолетнего разместили волонтеры в группе «Поиск пропавших детей». В паблике под фотографией стоит подпись «Найден. Мертв».

По словам очевидцев, тело ребенка сегодня, 3 июня, обнаружил рыбак в районе острова Татышев. Сейчас экспертам предстоит установить причину смерти мальчика.

Стоит отметить, что переулок Тихий расположен недалеко от популярного острова. Ребенок мог пешком дойти до места отдыха красноярцев по Октябрьскому мосту.

Официально гибель мальчика подтвердили в Следственном комитете. Правоохранители установили, что накануне ребенок гулял с друзьями на детской площадке, а затем бесследно исчез.

«3 июня в утреннее время в протоке реки Енисей недалеко от Октябрьского моста рыбак обнаружил в воде тело мальчика и вызвал сотрудников правоохранительных органов», - говорится в сообщении.

На теле ребенка нет признаков насильственной смерти. Сейчас следователи опрашивают очевидцев, просматривают записи с камер видеонаблюдения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: Следком