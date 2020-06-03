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На севере края мотоциклист столкнулся с междугородним автобусом

Главная Происшествия
Красноярск
12:19 3 Июня 2020
мотоциклы, красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Енисейском районе мотоциклист столкнулся с междугородним автобусом. Авария произошла накануне вечером в поселке Верхнепашино, рассказали в ГИБДД. 

Установлено, что виновником ДТП стал 36-летний водитель междугороднего автобуса. Он пытался объехать грузовик, который остановился на трассе из-за технической неисправности. В этот момент он влетел в 33-летнего байкера. 

«В результате ДТП водитель мотоцикла получил травму ноги. Следует отметить, что мотоциклист был в защитной экипировке и мотошлеме, благодаря чему ему удалось избежать тяжелых последствий», - добавили в ведомстве. 

Напомним, на этой неделе одиночная авария привела к смерти мотоциклиста на трассе в Красноярском крае. Мужчина без прав въехал в отбойник и погиб. 
 

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