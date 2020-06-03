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Жителя Лесосибирска отправили в колонию за нападение на врача

Главная Происшествия
Красноярск
10:30 3 Июня 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Городской суд Лесосибирска рассмотрел дело местного жителя, который в декабре прошлого года напал на врача и ограбил его. Обвиняемого приговорили к 9,7 годам в колонии особого режима. Об этом рассказали в краевой прокуратуре. 

Напомним, пьяный мужчина днем напал на врача-педиатра, который поднимался на вызов к новорожденному ребенку. Злоумышленник отобрал у него мобильный телефон, после чего сильно избил пострадавшего. Грабитель потребовал отдать ему все деньги, но у медработника при себе была только банковская карта. Позже мужчина насильно повел его к банкомату, где продолжил избиение.  

«В результате нападения медику причинен тяжкий вред здоровью, он лишился денежных средств и имущества на общую сумму 5000 рублей», - рассказали в ведомстве. 

Отметим, что обвиняемый уже был неоднократно судим. На момент совершения ограбления он только вышел из колонии. 

Фото: Следком

 

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