Жителя Лесосибирска отправили в колонию за нападение на врача

Городской суд Лесосибирска рассмотрел дело местного жителя, который в декабре прошлого года напал на врача и ограбил его. Обвиняемого приговорили к 9,7 годам в колонии особого режима. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.

Напомним, пьяный мужчина днем напал на врача-педиатра, который поднимался на вызов к новорожденному ребенку. Злоумышленник отобрал у него мобильный телефон, после чего сильно избил пострадавшего. Грабитель потребовал отдать ему все деньги, но у медработника при себе была только банковская карта. Позже мужчина насильно повел его к банкомату, где продолжил избиение.

«В результате нападения медику причинен тяжкий вред здоровью, он лишился денежных средств и имущества на общую сумму 5000 рублей», - рассказали в ведомстве.

Отметим, что обвиняемый уже был неоднократно судим. На момент совершения ограбления он только вышел из колонии.

Фото: Следком