Житель Красноярского края получил реальный срок после повторного пьяного вождения

Шарыповский городской суд приговорил 39-летнего мужчину к реальному сроку за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Первый раз автомобилист попался пьяным за рулем летом 2017 года. В феврале 2020 года он снова управлял машиной под алкоголем.
В отношении автомобилиста было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
«Суд назначил подсудимому наказание в виде 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Помимо этого, ему запрещено управлять транспортными средствами в течение 2 лет 6 месяцев после отбытия наказания», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.