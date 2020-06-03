Житель Красноярского края получил реальный срок после повторного пьяного вождения

Шарыповский городской суд приговорил 39-летнего мужчину к реальному сроку за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Первый раз автомобилист попался пьяным за рулем летом 2017 года. В феврале 2020 года он снова управлял машиной под алкоголем.

В отношении автомобилиста было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».