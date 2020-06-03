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Житель Красноярского края получил реальный срок после повторного пьяного вождения

Главная Происшествия
Красноярск
09:15 3 Июня 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Шарыповский городской суд приговорил 39-летнего мужчину к реальному сроку за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Первый раз автомобилист попался пьяным за рулем летом 2017 года. В феврале 2020 года он снова управлял машиной под алкоголем.

В отношении автомобилиста было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

«Суд назначил подсудимому наказание в виде 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Помимо этого, ему запрещено управлять транспортными средствами в течение 2 лет 6 месяцев после отбытия наказания», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края. 

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