Четырехлетняя девочка угодила под колеса иномарки в Советском районе

На ул. Ястынская иномарка Mazda Demio сбила четырехлетнюю девочку. Авария произошла накануне вечером, рассказали в ГИБДД.

Установлено, что девочка вместе с родителями переходила дорогу в неположенном месте. Взрослые остановились на середине дороги, чтобы пропустить автомобиль. В этот момент дочь вырвалась и попала под колеса иномарки.

«После происшествия ребенок был доставлен в больницу с переломом. Пешеходный переход находится в 200 метрах от места ДТП», - рассказали в ГИБДД.

Родителей обещают привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей.

В ведомстве добавили, что за пять месяцев в Красноярске 14 детей стали участниками ДТП на глазах у родителей. В крае зарегистрировано 23 таких случаев.