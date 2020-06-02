На востоке края мотоциклист без прав разбился после наезда на ограждение

В Партизанском районе Красноярского края 37-летний мотоциклист разбился насмерть после столкновения с дорожным ограждением. Авария произошла в ночь на 2 июля, рассказали в ГИБДД.

Мужчина управлял мотоциклом «Юпитер-5». Он не справился с управлением и въехал в отбойник.

«Погибший не имел прав, никогда не обучался в автошколе. Недалеко от места происшествия инспекторы обнаружили мотошлем. Возможно, водитель не застегнул его во время движения или вообще не использовал», - рассказали в ведомстве.

Также полицейские выяснили, что мотоциклиста в 2017 году дважды задерживали за нетрезвое вождение мопеда. Он привлекался к уголовной ответственности. Мужчину приговорили к 180 часам обязательных работ. Несмотря на это, он снова сел за мотоцикл. На этот раз ошибка привело к гибели.