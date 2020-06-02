Задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Шушенском районе

В Шушенском районе задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки. Трагедия произошла в поселке Верхняя Тея 29 мая. Школьница не вернулась домой после прогулки, родители организовали поиски.

В Следкоме сообщили, что в тот вечер девочка играла на детской площадке. Там она встретила своего 25-летнего знакомого и пошла с ним прогуляться. Во время общения между школьницей и молодым человеком произошел конфликт - парень задушил ее. Причины такой жестокости следователям пока неизвестны. Тело ребенка убийца сбросил в заброшенный пожарный резервуар. Его нашли 1 июня.

«В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий был задержан 25-летний житель поселка Верхняя Тея, который под тяжестью предъявленных доказательств дал признательные показания и сознался в содеянном. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления», - сообщили в Следственном комитете.

По факту убийства девочки возбуждено уголовное дело.

Фото: Следком