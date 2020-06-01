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В Шушенском районе нашли тело пропавшей 12-летней девочки

Главная Происшествия
Красноярск
16:08 1 Июня 2020
происшествия, тело, ребенок
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В деревне Нижняя Коя Шушенского района поисковики нашли тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти. О страшном происшествии с подростком рассказали в краевом Следкоме. 

По версии правоохранителей, инцидент произошел 30 мая вечером. Школьница со своей младшей сестрой пошла встречать коров. Затем 10-летняя девочка вернулась домой, а старшая осталась играть на детской площадке. Что произошло с ребенком дальше, не уточняется. Девочка не вернулась домой, а встревоженные родители начали поиски. 

«В ходе проведения поисковых мероприятий в заброшенном пожарном резервуаре глубиной около трех метров обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти», - рассказали в ведомстве. 

Следователями возбуждено уголовное дело по статье ч. 2 ст. 105 УК РФ. Силовики разыскивают подозреваемого в совершении преступления.  

 

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