В Шушенском районе нашли тело пропавшей 12-летней девочки

В деревне Нижняя Коя Шушенского района поисковики нашли тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти. О страшном происшествии с подростком рассказали в краевом Следкоме.

По версии правоохранителей, инцидент произошел 30 мая вечером. Школьница со своей младшей сестрой пошла встречать коров. Затем 10-летняя девочка вернулась домой, а старшая осталась играть на детской площадке. Что произошло с ребенком дальше, не уточняется. Девочка не вернулась домой, а встревоженные родители начали поиски.

«В ходе проведения поисковых мероприятий в заброшенном пожарном резервуаре глубиной около трех метров обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти», - рассказали в ведомстве.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье ч. 2 ст. 105 УК РФ. Силовики разыскивают подозреваемого в совершении преступления.